"شيكاغو نيجيريا".. مقتل 24 شخصاً في "خناقة " بالأسلحة البيضاء

لقي 20 شخصاً مصرعهم في شجار بالأسلحة البيضاء بين مزارعين ورعاة في واقعة انتقامية بسط البلاد في أعمال عنف بعد أقل من سنة علي الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة أن اثنين من الرعاة فقدا في ولاية "بنوي" وسط نيرجريا هذا الأسبوع وعثر علي أحدهما قتيلاً في وقت لاحق، مشيراً إلي أن مجموعة من المزارعين هاجموا ذوي الجناة، بالأسلحة البيضاء بدافع الإنتقام في الواقعة التي راح ضحيتها 24 شخصاً بينهم نساء وأطفال بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وألقت الشرطة القبض علي 4 من المسلحين للاشتباه بأنهم على صلة بأعمال القتل، والتي وصفها السياسيون المعارضون بالتواطؤ لأنتمائهم لنفس العرق والدين للرئيس "محمد بخاري"، وهو ما نفاه مؤيدوا الأخير.

ومعظم الرعاة مسلمون من عرق "فولاني" الذي ينتمي إليه بخاري لكن معظم المزارعين مسيحيون من عرقيات أخرى.

وقالت الرئاسة إن بخاري سيبدأ جولة في مناطق الاشتباكات، التي تحدث نتيجة الصراعات علي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.