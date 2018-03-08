"بعد الجاسوس البريطاني".. أشهر الإغتيالات بغاز الأعصاب

محمود علي

أثارت إصابة الجاسوس البريطاني سيرجي سكريبال (66 عاما)، بغازٍ سام ردودَ أفعالٍ واسعة علي المستوي الدولي، في محاولة هي الاولي لاستخدام السلاح الكيماوي في شوارع بريطانيا.

كان يُعتقد أن سيرجي سكريبال، عميل مزدوج، لكنه أُدين في روسيا عام 2006، بتهمة كشف أسرار الدولة الروسية لبريطانيا، ثم لجأ إلي بريطانيا في صفقة تبادل الجواسيس، وهو ما يعزز أن تكون روسيا من أمرت باغتياله.

وأكد "مارك رولي" رئيس التحقيقات في مكافحة الإرهاب البريطاني، أن الخبراء حددوا غاز الأعصاب المستخدم والذي سيساعد في كشف مصدر عملية الإغتيال، لكن الشرطة البريطانية تُخفي الكثير من المعلومات حول القضية لتجنب إبعاد المشتبهين المحتملين بحسب ترجيح صحيفة "ميرور" البريطانية.

خطورة غاز الأعصاب

تتداخل سموم الغاز مع الجهاز العصبي المركزي، مما تسبب في أن يصبح الجسم أثقل من اللازم، وتطورت تركيبات الغاز لكنها في الغالب تعمل بنفس الطريقة، وتتداخل مع نقل النبضات العصبية بحسب الدكتور سيمون كوتون من جامعة برمنغهام.

وتؤدي الإصابة بغازات الأعصاب لتشنجات وتوقف لعضلة القلب وصعوبة التنفس، ويظهر المصاب تماماً كالحشرات المصابة بمبيد حشري.

غازات الأعصاب شديدة السمية، ولا تتطلب سوي كمية ضئيلة جداً لعملية اغتيال ناجحة، وفي ثوانٍ لا تتخطي 60 ثانية.

اغتيالات بغاز الأعصاب

كان هجوم مترو الانفاق في طوكيو عام 1995، من أشهر الإغتيالات بغاز الأعصاب، والذي راح ضحيته 12 قتيلاً.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية باغتيال "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم كونج اون" في مطار كوالا لامبور العام الماضي.

وقُتل أكثر من 75 شخصاً، بينهم 20 طفلاً، في سوريا العام الماضي بقنبلة كيماوية في ريف "إدلب"، بغاز الأعصاب السام "السارين" عديم اللون والرائحة، بحسب الصحيفة.

وتختلف طرق الإغتيال، فيمكن الإصابة بجرعات الغاز عبر الرذاذ في الهواء وعندها يصبح الأمر كارثة، وفي هجوم طوكيو تم استخدام اكياس بلاسيكية محكمة الغلق، ليتم ثقبها وتسريب الغاز داخل قطار مترو الانفاق، أما في حالة الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، فتم استخدام قطعة من القماش ملوثة بالغاز.