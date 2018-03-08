بالعربية.. إسرائيل تبث مباريات كأس العالم مجانا للمصريين

القاهرة - (مصراوى):

أكدت صفحة "إسرائيل بالعربية" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إسرائيل ستبث وقائع مباريات كاس العالم بالعربية مجانًا على قناة مكان الفضائية الإسرائيلية.

وقالت الصفحة، على فيسبوك: "يمكن لعشاق الرياضة في الدول القريبة من إسرائيل، في الأردن، ولبنان، ومصر، وفي الضفة الغربية من متابعة مباريات المونديال مجانا على قناة مكان الفضائية الإسرائيلية التي ستبث معظم مباريات كأس العالم عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضافت: "اقتنت هيئة البث حقوق بث المباريات من روسيا هذا الصيف كما سيتمكن المهتمون من دو ل الجوار بمواكبة تحليلات طاقم الإعلاميين العرب باللغة العربية خلال البث".

وحاولت سلطة البث الإسرائيلية فى 2010، بث مونديال جنوب أفريقيا بالعربية، إلا أن شكوى من قناة "الجزيرة" صاحبة الحق الحصرى فى بث المونديال بالعربية فى الشرق الأوسط، أوقفت المشروع.

وسوف تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة فى تاريخها فى الفترة الممتدة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.