البرلمان الفرنسي يقر اتفاق السماء المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
باريس (أ ش أ)
أقر مجلس النواب الفرنسي اليوم الأربعاء اتفاق "السماء المفتوحة" بين الاتحاد الأوروبي و إسرائيل الموقع في 2013 و الذي يضع إطارا قانونيا موحدا لاستغلال الخدمات الجوية بين الجانبين.
و هذا الاتفاق الذي يحل محل الاتفاقات الثنائية المبرمة سابقا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و اسرائيل دخل بالفعل حيز التطبيق تدريجيا.
ويسمح الاتفاق بتنافس كامل بين شركات الطيران الاسرائيلية والاوروبية على تنظيم رحلات جوية الى مختلف الوجهات في القارة الأوروبية ومنها إلى إسرائيل.
و لا يوحد في نص الاتفاق قواعد السلامة بين الجانبين نظرا للإجراءات الصارمة التي تطبقها السلطات الاسرائيلية المعنية، بحسب مقررة الاتفاق النائبة مونيكا ميشيل عن حزب "الجمهورية الى الامام".
و يشار الى ان هذا الاتفاق تم اقراره حتى الان من نحو 20 دولة اوروبية بالإضافة الى اسرائيل.
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