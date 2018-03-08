البرلمان الفرنسي يقر اتفاق السماء المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

باريس (أ ش أ)

أقر مجلس النواب الفرنسي اليوم الأربعاء اتفاق "السماء المفتوحة" بين الاتحاد الأوروبي و إسرائيل الموقع في 2013 و الذي يضع إطارا قانونيا موحدا لاستغلال الخدمات الجوية بين الجانبين.

و هذا الاتفاق الذي يحل محل الاتفاقات الثنائية المبرمة سابقا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و اسرائيل دخل بالفعل حيز التطبيق تدريجيا.

ويسمح الاتفاق بتنافس كامل بين شركات الطيران الاسرائيلية والاوروبية على تنظيم رحلات جوية الى مختلف الوجهات في القارة الأوروبية ومنها إلى إسرائيل.

و لا يوحد في نص الاتفاق قواعد السلامة بين الجانبين نظرا للإجراءات الصارمة التي تطبقها السلطات الاسرائيلية المعنية، بحسب مقررة الاتفاق النائبة مونيكا ميشيل عن حزب "الجمهورية الى الامام".

و يشار الى ان هذا الاتفاق تم اقراره حتى الان من نحو 20 دولة اوروبية بالإضافة الى اسرائيل.