بوتين يشيد بـ"مزايا القيادة" لدى النساء في اليوم العالمي للمرأة

موسكو - (أ ف ب):

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الاربعاء، بمزايا النساء التي تسمح للمرأة التي تتولى رئاسة شركة بأن تحقق نتائج أفضل من الرجل.

وقال بوتين خلال لقاء مع نساء ربات عمل في سمارة في منطقة الفولغا: «ليكون الفرد مساهماً مهماً او رئيس مؤسسة (...) يجب ان يتمتع بمزايا خاصة في طليعتها مزايا القيادة».

وأضاف بوتين: أعتقد أنها مزايا خاصة بالنساء وتتمتع المرأة حتى بنوع من الأفضلية.

وتابع: "الرجال أكثر صلابة لكن عندما تتلاقى مزايا الزعامة مع السمات الأنثوية غالباً ما تكون النتيجة أفضل من تلك التي يحققها الرجال الأقوياء".

وجرى اللقاء في مصنع محلي لإنتاج الخبز والحلوى حيث عاين بوتين المرشح لولاية جديدة في 18 مارس 2018، حلوى تم إعدادها خصيصاً لمناسبة اليوم العالمي للمرأة. والتقطت صور لبوتين محاطاً بنحو 30 موظفة.

والثامن من مارس عطلة في روسيا، وهو من الأعياد المفضلة لدى الروس منذ حقبة الاتحاد السوفياتي السابق.