رئيس الوزراء العراقي: نسعى لتمتين العلاقات مع إيران

بغداد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، ان بلاده تسعى لتمتين العلاقات مع إيران .

جاء ذلك خلال لقاء العبادي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، مع نائب الرئيس اسحق جهانجيري، الذي وصل في وقت سابق في زيارة إلى البلاد.

وأشار العبادي،في بداية جلسة المباحثات، إلى أن الاجتماعات والمباحثات تصب في مصلحة البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة.

وقال العبادي "إن لدينا علاقات تاريخية متينة بين البلدين والشعبين ونسعى لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الاخرى، إضافة إلى العمل على إزالة جميع المخلفات السابقة".

وأضاف "ان مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الإيراني فيها منفعة للشعبين والبلدين".

ومن جانبه، هنأ المسؤول الإيراني، رئيس الوزراء العراقي بالانتصارات التي حققتها بلاده على تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد العبادي "توحد البلد والدور الكبير للعراق في المنطقة".

وقال "إن العراق بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي على أفضل حالاتها ومستوياتها وإن إيران ستقف إلى جانب العراق في الإعمار والبناء".

ورجحت مصادر عراقية أن تتوج زيارة المسؤول الإيراني بالتوقيع على مذكرات تفاهم تتيح للشركات الإيرانية الحصول على فرص استثمار، في إطار خطط العراق لإعادة البناء والإعمار وخاصة المناطق المتضررة من الحرب ضد داعش.