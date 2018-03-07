تزامنًا مع لقائه بترامب.. أول مقابلة تليفزيونية أمريكية مع بن سلمان

كتبت- رنا أسامة:

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة مع قناة "سي بي إس"، أشهر شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة، في أول حوار يُجريه مسؤول سعودي مع شبكة أمريكية منذ عام 2005.

وذكرت "سي بي إس"، عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن نورا أودونيل، مراسلة برنامج التحقيقات الأمريكي "60 دقيقة"، حاورت بن سلمان خلال أسبوع قضته في السعودية.

وتطرّقت المراسلة الأمريكية في حوارها مع بن سلمان إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن، ودور المملكة المثير للجدل في الحرب الأهلية في اليمن، والنفوذ الإيراني في المنطقة. فضلًا عن الحديث عن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السعودية في نوفمبر الماضي.

ومن المُقرر إذاعة المقابلة يوم الأحد بعد المُقبل، الموافق 18 مارس الجاري، قبل يومين من لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المُزمع عقده في إطار أولى جولات بن سلمان الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد في يونيو الماضي.

وتوجّه بن سلمان، أمس الثلاثاء، إلى بريطانيا في زيارة رسمية، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويلتقي ولي العهد، خلال الزيارة، الملكة اليزابيث الثانية وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز أمير ويلز ودولة رئيسة الوزراء، وعددًا من المسئولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وغادر بن سلمان القاهرة، مساء الثلاثاء، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها والقضايا الإقليمية.