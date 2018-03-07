محكمة ألمانية تدرس طلب إخلاء سبيل الداعية السلفي أبوولاء

تسيله - (د ب أ):

تدرس محكمة ألمانية طلب إخلاء سبيل الداعية والقيادي السلفي، أبوولاء، المشتبه بأنه رأس تنظيم "داعش" في ألمانيا، من الحبس الاحتياطي.

وذكرت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله الألمانية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم البت حتى الآن في طلب الدفاع بإخلاء سبيل أبوولاء.

يذكر أن الدفاع برر طلبه، أمس الثلاثاء بعد مرور خمسة أشهر ونصف الشهر من المحاكمة والسماع لشهادة شهود إثبات أساسيين، بأنه ليس هناك اشتباه إجرامي ملح.

وأضاف أن شاهد الإثبات الأساسي، الذي تم استجوابه طوال أسابيع وتستند إليه بشكل قطعي لائحة الاتهام ضد الداعية العراقي وأربعة آخرين مشتبه فيهم، غير قابل للتصديق، موضحا أن هناك أوجه تعارض عديدة بين أقوال الشاهد أمام المحكمة وصحيفة الدعوى.

يشار إلى أنه تتم محاكمة أبوولاء وأربعة متهمين آخرين منذ شهر سبتمبر الماضي، بتهمة دعم تنظيم "داعش" والعضوية بها.

ويشتبه بأنهم ساعدوا على انخراط شباب، في منطقة الرور بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا ومنطقة هيلدسهايم في ولاية سكسونيا السفلى وسط ألمانيا، للتطرف الإسلامي وأرسلوهم إلى المناطق التي يقاتل بها تنظيم داعش.

ومن غير المنتظر أن تنتهي المحاكمة حالياً.