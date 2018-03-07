ربح 6 مليار دولار في اليوم ويغسل الأطباق.. جولة في يوم أغنى رجل في التاريخ

​كتب - محمود علي:

حصد "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون" لقب الأغنى في التاريخ، إذ حصل في يومٍ واحد على 6.44 مليار دولار، ورغم عمله الشاق إلا أن يومه ليس مكتظًا بالروتين، ويحافظ على الوقت العائلي بما في ذلك الوقت المخصص لغسيل الأطباق.

وتصدر مؤسس الأمازون قائمة مجلة "فوربس" السنوية لأغنياء العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ يتملك 127 مليار في حسابه البنكي، إضافة إلى العديد من الشركات والمنصات الإعلامية الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن يوم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون قسطًا مريحًا من النوم، ولا يستيقظ إلا من تلقاء نفسه بعد أن يأخذ كفايته من النوم، بمتوسط ثماني ساعات، فهو لا يستخدم المنبه للاستيقاظ، وفقًا لتقرير أعده موقع "business insider" عن حياته اليومية.

ويبدأ "بيزوس" يومه دائمًا بتبادل وجبة إفطار مع زوجته الروائية "ماكنزي بيزوس"، التي يخصص لها ولأطفاله الأربعة وقتًا يوميًا، ولا يبدأ يومه أبدًا باجتماعات في الصباح الباكر، والمفاجأة أنه لا يحب الإاجتماعات، فمعدل اجتماعاته السنوية مع قادة شركة "أمازون" لا تتخطى ست ساعات على مدار العام بالكامل.

ويحرص "بيزوس" على وجود البيتزا معه في الاجتماعات، ويوفر متخصصين "مساج" مجانًا للموظفين في الشركة. ويحب أن يتناول "الإخطبوط" في وجبة الإفطار مع لحم الخنزير والثوم الأخضر والبيض، ويحضر إفطاره بنفسه.

ويواظب "بيزوس" على واحد من أغرب الطقوس اليومية، فرغم ثروته الضخمة، يغسل الأطباق بنفسه بعد تناول وجبة العشاء.