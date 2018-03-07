تسجيلات تكشف لغز السقوط.. آخر ما قاله قائد الطائرة الروسية المنكوبة

كتب - محمود علي:

كشفت التسجيلات الصوتية لغرفة قيادة، عن آخر ما قاله قائد طائرة الرحلة 703، والتي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من مطار دوموديفو في موسكو، في 11 فبراير الماضي.

وأوضحت التسجيلات الحوار الأخير الذي دار بين الكابتن "فاليري جوبانوف"، ومساعد الطيار "سيرجي جامبريان"، حيث طلب الأول من المساعدة زيادة ارتفاع الطائرة بدلاً من إمالتها.

وظهر صوت قائد الطائرة وهو يصرخ مرددًا "ارتفاع ارتفاع! ارتفاع! لأعلى!" لينتهي عند هذا الحد التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة من مصادر في وكالة النقل الجوي الاتحادية ولجنة الطيران المشتركة بين الولايات.

ورجح المحققون أن يكون الحادث ناجمًا عن فشل الطيارين في تفعيل التدفئة لمعدات قياس الضغط، ما أدى لمعطيات سرعة مغلوطة، حيث شاهد الطيارون بيانات متضاربة لمؤشر سرعة وارتفاع الطائرة.

وتحطمت الطائرة بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار موسكو في رحلة تصل لألف ميل تقريبًا، حيث مدينة أورسك، جنوب شرق العاصمة الروسية ليموت على متنها 71 شخصًا.

وكانت الطائرة طارت لأول مرة في عام 2010، ثم أخذت استراحة لمدة عامين بسبب نقص في أجزاء من قطع الغيار.​