ولي العهد السعودي يصل لندن

وكالات

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الثلاثاء، العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله لندن، وفق ما أوردت "الشرق الأوسط"، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والسفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليز.

كما كان في استقبال ولي العهد، الأمير نواف بن محمد بن عبد الله، والأمير سلطان بن فهد بن عبد الله، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير عبد العزيز بن جلوي بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن جلوي بن عبد العزيز، والأمير تركي بن ناصر بن فرحان، والأمير محمد بن ناصر بن فرحان، والأمير سلمان بن محمد بن نواف، والأمير سعد بن عبد العزيز بن تركي، والأمير سعود بن فيصل بن هذلول.

يضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح.