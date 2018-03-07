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استقالة جاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب

01:30 ص الأربعاء 07 مارس 2018
استقالة جاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب

جاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب

واشنطن - (د ب أ):
أعلن البيت الأبيض، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، استقالة جاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن استقالة كوهن جاءت بسبب رفضه لقرار ترامب بشأن فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، مشيرةً إلى أن "الانتقام من دول أخرى" سيضر الشركات الأمريكية خارج صناعات الصلب والألومنيوم.

ويشار إلى أن كوهن هو الأحدث ضمن سلسلة من الاستقالات شملت مسؤولين كبار في البيت الأبيض من بينهم هوب هيكس وروب بورتر إلى جانب ستيف بانون.

البيت الأبيض جاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين ترامب

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