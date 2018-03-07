مع أصغر مخترع في "IBM": صلاح في قائمة فوربس لشباب العرب الأكثر تأثيرًا

كتب – محمد الصباغ:

أصدرت مجلة فوربس العالمية، الثلاثاء، قوائمها لعام 2018 في جميع المجالات. وفي شباب المبدعين جاء لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في قائمة الثلاثين شابًا المؤثرين في العالم العربي.

وفي القائمة التي تضم ثلاثين شابًا وشابة تحت 30 عامًا جاء 9 مصريين في القائمة التي قالت المجلة إنهم عقول شابة وذكية أعادت تشكيل قواعد الإبداع في المجالات المختلفة.

وننشر أسماء المصريين في القائمة: