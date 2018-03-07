واشنطن تطالب بـ"خطوات ملموسة" من بيونج يانج

سول (د ب أ)

قالت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية وافقت على وقف التجارب النووية والصاروخية إذا تمكنت من إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووى واقامة علاقات دبلوماسية.

وتردد أن الجانب الكوري الشمالي قال إنه لا يوجد ثمة سبب لامتلاكه أسلحة نووية طالما تم ضمان أمن دولته.

وأعلن مستشار أمني كبير لرئيس كوريا الجنوبية "مون جاي ان" اليوم أن زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقا على عقد قمة في أواخر أبريل المقبل.

وقال المستشار ويدعى تشونج إيوي يونج في تصريحات صحفية إن المباحثات بين الكوريتين ستعقد في المنطقة الأمنية المشتركة منزوعة السلاح في بان مون جوم.

وأضاف تشونج إن الكوريتين اتفقتا أيضا على إقامة "خط ساخن" بين زعيمي الدولتين، بغرض المساعدة على الحد من التوتر العسكري بينهما.

وجاء هذا الإعلان بعد أن استقبل رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون وفدا من كوريا الجنوبية.

ورد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على موقع توتير في وقت مبكر اليوم الثلاثاء قائلا إن موقف كوريا الشمالية " قد يكون أملا كاذبا، ولكن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب بجدية فى أي من الاتجاهين"

وقال ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في البيت الابيض في وقت لاحق اليوم، إن بيونج يانج "يبدو أنها تتصرف بشكل ايجابى"، لكنه قال إنه "موقف هش يمكن أن يذهب فى أي اتجاه".

وتابع "سيكون ذلك شيئا عظيما بالنسبة للعالم وكوريا الشمالية ولشبه الجزيرة.. لقد وصل الوضع إلى أكثر مما وصل إليه أي شخص من قبل".

وأضاف "لا يمكننا أن ندع هذا الوضع يتفاقم".

كما قال نائب الرئيس مايك بنس إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على بيونج يانج لنزع اسلحتها، مضيفا أن الموقف الأمريكى تجاه النظام لن يتغير حتى نرى خطوات ملموسة موثوقة وقابلة للتحقق نحو نزع السلاح النووى ".

وقال وزير الخزانة ستيف منوشين إن العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية "تشكل جزءا كبيرا من سبب ذهابهم إلى طاولة المفاوضات الآن والحديث عن التفاوض يرجع إلى أن العقوبات التي فرضناها كان لها اثر اقتصادي كبير".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها كيم وفدا يضم مسؤولين كبار من كوريا الجنوبية، وذلك منذ توليه منصبه عام 2011، وجاء هذا الوفد في أعقاب زيارة شقيقته كيم يو جونج لكوريا الجنوبية لحضور أوليمبياد الألعاب الشتوية الذي استضافته الجارة الجنوبية الشهر الماضي.