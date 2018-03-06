نتنياهو يؤكد: يجب أن نمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

واشنطن (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم الثلاثاء، أمام كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية، إنه لا ينبغي السماح بحصول إيران على أسلحة نووية، مؤكدا من جديد انتقاداته للاتفاق الدولي الموقع مع طهران في عام 2015.

وأضاف نتنياهو أمام حشد من 18 ألف شخص من المشاركين في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك): "ليس الآن، ولا بعد عشر سنوات بل وإلى الأبد، يجب أن نمنع إيران وسنمنعها".

وكرر نتنياهو، بعد اجتماعه أمس الإثنين في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدانته للتصرفات الإيرانية في المنطقة، ومن بينها ذلك التدخل طويل الأمد في الحرب الأهلية السورية، ودعمها لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن.

واتهم نتنياهو طهران "ببناء إمبراطورية عدوانية" في المنطقة، بما في ذلك السعى لإقامة قواعد عسكرية دائمة لها في سوريا.

ويعارض ترامب منذ فترة طويلة الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران. وقد رفض التصديق على الاتفاق في أكتوبر الماضي، لكنه لم ينسحب منه ، مطالبا بإجراء تعديلات عليه.

وقال ترامب "إذا لم يتم إصلاح العيوب الموجودة في الاتفاق النووي، فإنه سوف ينسحب ويعيد فرض العقوبات".