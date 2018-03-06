ملك البحرين: حل أزمة قطر في الرياض

المنامة (د ب أ)

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اليوم الثلاثاء، إن حل أزمة قطر في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال عاهل البحرين في قصر الصخير الجنرال الأمريكي المتقاعد أنتوني زيني، وتيموثي لندركنج نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، بمناسبة زيارتهما للمملكة في إطار جولتهما في عدد من دول المنطقة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

واستعرض ملك البحرين مع الجنرال المتقاعد زيني، ولندركنج، العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة الميادين.

كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الحديث خلال اللقاء حول مستجدات أزمة قطر، حيث اشار عاهل البحرين إلى أن حل هذه الأزمة في الرياض.

يشار إلى أن البحرين والسعودية والإمارات ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر منتصف العام الماضي، متهمة إياها بدعم"الإرهاب"، وتشترط قيام الدوحة بتلبية 13مطلبا لإعادة العلاقات.

من جانبها، نفت قطر دعمها للإرهاب ، ووصف المطالب بانها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".