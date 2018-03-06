رئيس الأركان الجديد للجيش السوداني يتسلم مهام عمله رسميا

الخرطوم - (أ ش أ)

تسلم الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، اليوم الثلاثاء، مهام عمله رسميا رئيسا للأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية، وذلك من سلفه الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي.

وشملت مراسم التسليم والتسلم- التي جرت بمقر رئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم- تفقد طابور الشرف، وتسليم علم رئاسة الأركان المشتركة، وأعلام القوات الرئيسة الثلاث (البرية، الجوية، والبحرية)، والتوقيع علي إجراءات التسليم والتسلم، إلي جانب مصافحة أعضاء رئاسة الأركان المشتركة والنواب والمساعدين ومديري الإدارات وقادة التشكيلات والوحدات.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، القائد الأعلي للقوات المسلحة، أصدر عدة قرارات جمهورية تم بموجبها عدد من التغييرات في رئاسة أركان القوات المسلحة، وترقيات وإحالات للتقاعد للضباط في مختلف الرتب، وذلك في إطار الإجراءات الدورية، وفقا للقانون واللوائح والنظم المتبعة.