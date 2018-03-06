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مطالب في الكونجرس لاتخاذ إجراء ضد قناة "الجزيرة" القطرية

07:37 م الثلاثاء 06 مارس 2018
مطالب في الكونجرس لاتخاذ إجراء ضد قناة "الجزيرة" القطرية

الكونجرس الأمريكي

القاهرة - (مصراوي):

أفاد موقع قناة "الحرة" الإخباري أن عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي طالب ووزير العدل الأميركي جيف سيشنز بالسعي لتصنيف قناة الجزيرة القطرية في خانة الوكلاء الأجانب، وذلك بعد تسريبات أشارت إلى أن القناة تجسست على منظمات أمريكية يهودية بهدف تسجيل مكالمات لعرض فيلم وثائقي.

وقال المشرعون في خطاب موجه لسيشنز إن قناة الجزيرة تعمل كأداة دعائية للسياسة الخارجية القطرية وإنها ترقى لأن تكون مسيطرا عليها من قبل الدولة.

وجاء في الخطاب "إنه مثير للقلق، أن المحتوى الذي ينتج بواسطة هذه الشبكة يقوض المصالح الأميركية مع وجود تغطية إيجابية لمنظمات مصنفة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا)".

وقال النائب الديموقراطي جوش جوتهايمر الذي شارك في كتابة الرسالة "لسنوات، استخدمت قطر ذراعها الدعائية المملوكة للدولة، الجزيرة، للتحريض على العنف، وتمجيد القتلة الإرهابيين كشهداء، وبث محتوى متطرف يحض على الكراهية".

الكونجرس الأمريكي جيف سيشنز قناة الجزيرة

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