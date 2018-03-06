دولة جنوب السودان تتقدم رسميا بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية

القاهرة - (أ ش أ)

تقدمت جمهورية جنوب السودان بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للانضمام إلى عضوية الجامعة العربية.

وقال مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المذكرة ستعرض على مجلس الجامعة، الذي سيعقد غدا الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية في دورته 149 بمقر الأمانة العامة للجامعة.