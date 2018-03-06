نائب الرئيس السوداني يوجه بإنجاز تقرير بلاده حول حالة حقوق الإنسان

الخرطوم - (أ ش أ)

وجه نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، بإحكام التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المعنية، لإنجاز الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وتقرير السودان حول حالة حقوق الإنسان .

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، اجتماع اللجنة العليا لمجلس حقوق الإنسان، الذي ناقش الاستراتيجية العامة لتطوير حالة حقوق الإنسان بالسودان .

وأوضح مندوب السودان الدائم في جنيف، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، عضو اللجنة -في تصريحات صحفية- أن الاجتماع تطرق إلى الزيارات المتعددة التي قام بها المبعوثون الدوليون إلى السودان ، والملاحظات التي أبدوها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد.

ونوه إسماعيل، بأن الاجتماع أكد علي اهمية إبراز التقدم الذي أحرزه السودان في مجال حقوق الإنسان، وشدد على أهمية تطوير العمل في هذا الشأن.