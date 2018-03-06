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جلسة طارئة لمجلس الأمن غدا لبحث فشل الهدنة في سوريا

07:32 م الثلاثاء 06 مارس 2018
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدا لبحث فشل الهدنة في سوريا

مجلس الأمن

نيويورك - (أ ش أ)

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدا الأربعاء، لبحث فشل الهدنة في سوريا التي أقرها المجلس سابقا.

أفادت بذلك قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد مطالبة كل من فرنسا وبريطانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار الذي أقره المجلس لمدة 30 يوما في سوريا.

ويتوقع أن يبحث المجلس الضربات الجوية والاشتباكات المتواصلة في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه المجلس بالإجماع في 24 فبراير الماضي.

 

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مجلس الأمن الدولي سوريا الغوطة الشرقية

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