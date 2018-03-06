ولي العهد السعودي يتوجه إلى بريطانيا وأيرلندا الشمالية في زيارة رسمية

الرياض - )أ ش أ(

توجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، إلى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في زيارة رسمية.

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) "أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في زيارة رسمية".

وأضاف البيان، أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة، الملكة اليزابيث الثانية وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز أمير ويلز ودولة رئيسة الوزراء، وعدداً من المسئولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي غادر القاهرة مساء اليوم بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها والقضايا الإقليمية.