أبرز التصريحات في 24 ساعة: ما قطر إلا خزينة ومنصة لجماعة

إعداد – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن أزمة قطر لا تشغل تفكيرة بسبب حجمها الصغير مشيرًا إلى أنها مجرد خزينة ومنصة لجماعة، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يزور القدس المحتلة خلال افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل، فيما وصف وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تدعو للتفاؤل بخريطة جديدة للعالم العربي.