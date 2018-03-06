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أبرز عناوين الصحف العالمية: ترامب يدرس القيام بعمل عسكري ضد الأسد

12:36 ص الثلاثاء 06 مارس 2018
أبرز عناوين الصحف العالمية: ترامب يدرس القيام بعمل عسكري ضد الأسد

ارشيفية

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب ينظر في اتخاذ تحرك عسكري ضد قوات النظام السوري على خلفية استخدام الأخير أسلحة كميائية ضد المدنيين، فيما وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الانتخابات التشريعية الإيطالية التي جرت أمس بأنها "انفجار للشعبوية"

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