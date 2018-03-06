العربية: هجوم باستخدام غاز الكلور على بلدة حمورية السورية

القاهرة – (مصراوي)

نقلت قناة العربية السعودية، الثلاثاء، عن ما أسمتهم نشطاء سوريون أن 30 شخصًا أصيبوا جراء قصف بغاز الكلور على بلدة حمورية السورية في الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة دمشق.

وذكرت القناة أيضًا أن النشطاء قالوا إن القوات الحكومية السورية استهدفت بلدتي سوا وحمورية في الغوطة بغاز الكلور.

وكانت روسيا حذرت عبر سفارتها في واشنطن يوم الجمعة الماضية من استخدام ما وصفته باتهامات كاذبة حول هجوم كيميائي كذريعة لاستهداف سوريا.

وقالت السفارة عبر بيان نقله موقع روسيا اليوم: "نود تحذير الولايات المتحدة من وسواس الاتهامات لسوريا والتي لا تستند إلى أي دليل باستخدام الأسلحة الكيميائية ذريعة لتوجيه ضربات صاروخية إلى منشآت في سوريا".

واتهمت واشنطن روسيا بالتغطية على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا. واعتبرت أن موسكو لم تفي بالتزاماتها بهذا الشأن.

وذكرت الخارجية الأمريكية في يناير الماضي أن واشنطن قلقة من "ورود الأنباء عن استمرار استخدام النظام السوري لمادة الكلور، وفي منطقة سراقب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا هذه المرة".

وبدأت القوات الحكومية في سوريا هجومًا عنيفًا خلال الأسابيع الماضية على الغوطة الشرقية التي تعد آخر معاقل المعارضة في محيط العاصمة دمشق.

وقالت مجموعات معارضة سورية إن القصف الحكومي العنيف في سوريا أسفر عن مقتل حوالي 600 شخصًا.