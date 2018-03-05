بوتين: لدينا حجوزات أسلحة وتقنيات عسكرية تجاوزت 45 مليار دولار

موسكو - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم حقيبة الحجوزات على الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية يتجاوز 45 مليار دولار.

وقال بوتين ،خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني، اليوم الاثنين:"إن حجم حقيبة الحجوزات على الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية في الوقت الحالي تجاوز 45 مليار دولار"، مؤكدا أن روسيا ستعمل على تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الأخرى، بما في ذلك في مجال التقنيات العسكرية العالية التي أثبتت جدارتها في سوريا .

وأكد الرئيس الروسى أن دول ثالثة تمارس ضغوطا غير مسبوقة وغير مقنعة على شركاء روسيا فى مجال التعاون العسكرى والتقني من أجل ابعاد روسيا كمنافس وتقويض القدرة الدفاعية لشركائها .

وأضاف بوتين : "ليس سر أن الدول، التي ترغب في التعاون مع روسيا في المجال العسكري التقني، تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مقنعة"، موضحا أن هدف هذه الضغوط إبعاد روسيا عن المنافسة في سوق الأسلحة العالمية وتقويض القدرة الدفاعية لبعض الدول.