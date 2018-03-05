الاحتلال الإسرائيلي ينصب بوابتين حديديتين جنوب الخليل

رام الله - (أ ش أ)

نصبت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابتين حديديتين على مفترق خرسا جنوب مدينة دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك على الطريق المؤدي إلى عدد من القرى والبلدات الغربية لمدينة دورا.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال جلبت البوابتين الحديدتين عبر رافعة عسكرية، ونصبتهما في محيط البرج العسكري الذي أقامته مؤخرا في المكان.

وكان البرج العسكري قد أقيم في منطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، ويعتبر هذا الطريق طريقا نافذا بين عدد من القرى والبلدات الجنوبية لمحافظة الخليل، ومدخلا جنوبيا لمدينة دورا وللقرى والبلدات الغربية.