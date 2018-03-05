الجيش اليمني: مقتل 10 حوثيين في مواجهات بتعز

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، مقتل عشرة من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، إثر مواجهات، في محافظة تعز /275 كيلومترا جنوبي صنعاء/.

ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت)، عن مصادر ميدانية قولها، إن "عددا كبيرا من الحوثيين أصيبوا أيضا إضافة للقتلى، في معارك ضارية مع قوات الجيش، اندلعت في مديرية مقبنة غربي تعز".

وأوضحت المصادر أن "المعارك اندلعت بعد أن هاجم الحوثيون مواقع للجيش اليمني، في المديرية ذاتها".

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن "مقاتلات التحالف العربي، شنت غارتين جويتين على مواقع وتجمعات للحوثيين، في الخط الرابط بين مديريتي الصلو ودمنه خدير جنوب شرقي تعز، ما أسفر عن تدمير نقطة تفتيش وآلية عسكرية".

وتشهد محافظة تعز، منذ نحو ثلاثة أعوام مواجهات بين الجانبين، خلفت آلاف القتلى والجرحى، من الطرفين، مع سقوط العديد من الضحايا المدنيين.