روسيا تدعو 75 خبيرًا أجنبيًا لمراقبة الانتخابات الرئاسية

موسكو (د ب أ)

وجه رئيس الدوما الروسية، فياتشيسلاف فولودين، دعوة للمشاركة كمراقبين في الانتخابات الرئاسية الروسية لـ 75 برلمانيا أجنبيا، منهم برلمانيون أوروبيون وسياسيون أجانب.

وذكر مجلس الدوما على موقعه الرسمي، أن فولودين وجه اليوم الاثنين دعوة إلى 75 من المراقبين لحضور الانتخابات الرئاسية الروسية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكما أشير سابقا إلى أن فولودين وجه 243 دعوة إلى مراقبين من 74 بلدا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 مارس الجاري.

ويتنافس على هذا المنصب ثمانية مرشحين- سيرجي بابورين (الاتحاد الشعبي الروسي) وبافل جرودينين (الحزب الشيوعي الروسي)، وفلاديمير جيرينوفسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي) وفلاديمير بوتين (مستقل) وكسينيا سوبتشاك (المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين ("شيوعيو روسيا")، بوريس تيتوف (حزب النمو)، غريغوري يافلينسكي (حزب "يابلوكو"). وبهذا الترتيب الأبجدي، يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع.

كان استطلاع للرأي، نشرت نتائجه في شهر ديسمبر الماضي، أظهر أن حوالي 68% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية .

كما أشار استطلاع للرأي نظمه المركز الروسي لعلم اجتماع الطلاب ، إلى أن أكثر من ثلثي شباب روسيا يؤيدون ترشح الرئيس بوتين لولاية جديدة، وأن 75 بالمئة منهم يعتبرونه رئيسا مثاليا.