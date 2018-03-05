الجيش الجزائري يدمر 31 قنبلة تقليدية الصنع و4 مخابئ للإرهابيين

الجزائر (أ ش أ)

دمرت قوات الجيش الجزائري 31 قنبلة تقليدية الصنع بولاية البويرة، وأربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية في ولايات (تيزي وزو) و(باتنة).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية - حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية البويرة بالناحية العسكرية الأولى، دمرت مفرزة للجيش الجزائري 31 قنبلة تقليدية الصنعي، في حين دمرت مفارز أخرى بولايتي (تيزي وزو) بالناحية العسكرية الأولى و(باتنة) بالناحية العسكرية الخامسة، 4 مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية، بالإضافة إلى استعادة كمية من الذخيرة".

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش وحرس الحدود - ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة - أوقفوا 8 مهربين، كما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من (تلمسان) و(ورقلة) و(عين قزام).