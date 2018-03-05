الإمارات وسنغافورة تعززان التعاون الأمني

أبوظبي (أ ش أ)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع وزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.

وناقش الوزيران - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، خلال استقبال آل نهيان، نظيره السنغافوري والوفد المرافق له.