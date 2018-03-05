الناتو: مستمرون في تدريب القوات العراقية

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، ضرورة الحفاظ على الانتصار على تنظيم (داعش) الإرهابي، فيما قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن الناتو مستمر في تدريب القوات العراقية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العبادي استقبل ستولتنبرج والوفد المرافق له، موضحًا أن العبادي أكد أهمية التعاون مع الناتو لمحاربة الإرهاب.

وقال العبادي: "إن ما حققناه من انتصار كبير وحقيقي على تنظيم (داعش) يجب الحفاظ عليه والقضاء على الوجود الأيديولوجي للإرهاب والاستمرار في ملاحقته".. لافتًا إلى أن التعاون بين العراق والناتو مهم في هذا المجال.

من جهته، قال ستولتنبرج إن الناتو يقوم بتدريب القوات العراقية ومستمر في دعم العراق ومساندته والتعاون معه في التدريب وبناء الأكاديميات العسكرية والتزويد بالخبرات، مؤكدًا أن العراق كان في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب.