أهم التصريحات في 24 ساعة: ترامب لا يريد رئاسة أمريكا مدى الحياة
12:04 ص الإثنين 05 مارس 2018
إعداد – هشام عبد الخالق:
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مازحا" بأن تحذو الولايات المتحدة حذو الصين، من خلال السماح لرئيس البلاد بقيادة الدولة "مدى الحياة"، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم رغبته في إجراء انتخابات مبكرة، وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن "صفقة القرن" لن تمر.
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