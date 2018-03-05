حول العالم في 24 ساعة: نتنياهو يصل واشنطن لبحث الملفين الفلسطيني والإيراني

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، في الوقت نفسه وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام، يبحث خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملفين الإيراني والفلسطيني.