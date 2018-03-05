أكثر الكلمات إنتشاراً

حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 الدوري المصري

حول العالم في 24 ساعة: نتنياهو يصل واشنطن لبحث الملفين الفلسطيني والإيراني

12:03 ص الإثنين 05 مارس 2018
حول العالم في 24 ساعة: نتنياهو يصل واشنطن لبحث الملفين الفلسطيني والإيراني

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، في الوقت نفسه وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام، يبحث خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملفين الإيراني والفلسطيني.

السيسي محمد بن سلمان السعودية بنيامين نتنياهو واشنطن دونالد ترامب

الخبر التالى:

أهم التصريحات في 24 ساعة: ترامب لا يريد رئاسة أمريكا مدى الحياة

إعلان

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان