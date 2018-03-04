نائب وزير الخارجية الكويتي: لم نقرر عودة لجان العمل المشتركة مع إيران حتى الآن

الكويت - أ ش أ:

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الكويت لم تتخذ قرارا حتى الآن، بعودة اللجان المشتركة مع الجانب الإيراني إلى العمل.

وأضاف الجار الله- في تصريح صحفى مساء اليوم الأحد - أن استئناف الحوار الخليجي - الايراني، يعتمد على المبادرات والالتزام بعلاقات طبيعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتى قائلا "إنه طالما أن هذه الاستحقاقات لم تتوافر بشكل مطلوب وكامل، أعتقد أن الحوار مازال مؤجلا".

وعلى صعيد آخر، أكد الجار الله أن الخارجية الكويتية، خاطبت السلطات اللبنانية، لتسليمها المتهم اللبنانى وزوجته السورية، المتهمين فى حادث قتل خادمة فلبينية، ووضع جثتها داخل ثلاجة "فريزر" شقتهما بالكويت، مشيرا إلى أنه تم إرسال جميع المستندات الرسمية المطلوبة لاسترداد المتهمين.