الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بضرورة وقف استمرار تصدير الأسلحة ‏الإيرانية للحوثيين

عدن - أ ش أ:

جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها بضرورة تكاتف ‏جهود المجتمع الدولي، لوقف استمرار تصدير ‏الأسلحة الإيرانية للحوثيين، باعتبار ذلك خرقًا ‏لقرارات مجلس الأمن الدولي ويسهم في استمرار ‏الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) خلال لقاء وزير الخارجية اليمني عبد الملك ‏المخلافي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ‏اليمن ماثيو تويلر.

وأكد المخلافي ، خلال اللقاء، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من ‏إيران عملت بكل السبل لمنع الوصول إلى سلام ‏مستدام في اليمن، مجددا موقف الحكومة الشرعية ‏المتمسك بالحل السلمي المستند للمرجعيات الثلاث ‏المتوافق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا والمتمثلة في ‏مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ‏وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم ‏‏2216.

كما جدد "المخلافي" دعم الحكومة الشرعية ‏لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مارتن ‏جريفيثس، مشيراً إلى دعمها من قبل جهود المبعوث ‏السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد وموافقتها على كل ‏المقترحات التي قُدمت ووقعت على مشروع حل تم ‏التوصل إليه بعد مشاورات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بدولة الكويت ورفض الحوثيين التوقيع كما أوضح "إسماعيل" في إحاطته ‏لمجلس الأمن.‏

وشدد "المخلافي" على ضرورة الاستفادة من ‏تماسك الموقف الدولي حيال الوضع في اليمن والبناء ‏على مرجعيات الحل المتوافق عليها وما تم التوصل إليه في جولات المشاورات السابقة للوصول إلى سلام ‏مستدام يعزز جهود الحكومة في التخفيف من معاناة ‏اليمنيين التي تسبب فيها الانقلاب.‏

ومن جانبه، أكد السفير تويلر، دعم الولايات المتحدة ‏الأمريكية للحكومة اليمنية في مواجهة المخاطر ‏والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أهمية ‏التواصل والتنسيق المستمرين بين الجانبين وبذل ‏الجهود لتحقيق السلام في اليمن.‏