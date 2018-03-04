استطلاع: أغلبية الأمريكيين لا يثقون بقدرة إدارة ترامب على منع التدخل الأجنبي في الانتخابات

فرجينيا- أ ش أ:

أظهر استطلاع حديث أن أغلبية الأمريكيين ليس لديهم ثقة بقدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على منع الحكومات الأجنبية من التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس خلال 2018.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي الذي أجرى الاستطلاع في تقرير نشره، اليوم الأحد، إن الجمهوريين يثقون في إدارة ترامب بأغلبية ساحقة لكن المستقلين والديمقراطيين لا يثقون في الإدارة الأمريكية بفارق هائل.

وأوضح الموقع أن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية قضية ضخمة ستقوض ثقة الشعب في العملية الانتخابية، كما أن ترامب وإدارته سيواجهون أسئلة مستمرة عن أزمة التدخل الأجنبي حتى موعد الاقتراع في نوفمبر الماضي.

وأشار الموقع إلى أن قائد وكالة الأمن القومي والإلكتروني الأمريكية مايك روجرز قال في شهادته أمام الكونجرس إن ترامب لم يصرح له بعد مواجهة عمليات القرصنة الروسية التي تستهدف الانتخابات.

وذكر الموقع أن معظم الأمريكيين يقولون إن الحكومة الفيدرالية وشركات التكنولوجيا هم المسؤولين عن منع الحكومات الأجنبية من استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر وجوجل للتلاعب بالانتخابات، مضيفا أن الأمريكيين لا يثقون كثيرا في شركات التكنولوجيا أيضا لكنهم منقسمين حول ثقتهم في إدارة ترامب.

وقال الموقع إن 66% من الأمريكيين يرون أن مسؤولية كبيرة حماية الانتخابات إلكترونيا تقع على شركات التكنولوجيا، بينما يرى 63% أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية.

وأضاف الموقع أن هناك انقساما متساويا 48% إلى 48% حول الثقة في شركات التكنولوجيا لمنع التدخل الأجنبي.

وأشار الموقع إلى أن 8 من بين كل 10 أمريكيين يلومون شركات التكنولوجيا لعدم بذل المزيد من الجهود لحماية منصاتهم الإلكترونية من التلاعب بالانتخابات، بينما يلوم 55% إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لعدم بذل المزيد من الجهد من جانبهم.