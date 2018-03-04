سفير مصر بالرياض: بدء جولة بن سلمان الخارجية من القاهرة تعكس طبيعة العلاقات الثنائية

الرياض (أ ش أ)

أكد سفير مصر بالسعودية ناصر حمدي أن بدء جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخارجية من مصر تعكس استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأتي في إطار وحدة المصير المشترك للدولتين.

وقال حمدي - في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية - إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر والوثيق بين قيادات الدولتين اتجاه القضايا محل الاهتمام المشترك مع تطابق وجهات النظر في الملفات الإقليمية وخاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات.

وأضاف سفير مصر بالسعودية : "إن أمن منطقة الشرق الأوسط والخليج يعتبر امتدادا للأمن المصري".. مشيرا إلى أن التنسيق مستمر بين البلدين الشقيقين لمجابهة ما يحدث من تطورات في المنطقة.

وأوضح حمدي أن الدولتين بينهما علاقات متشابكة فهي علاقات أسرية وتاريخية واقتصادية فهناك ترابط قوي بين الشعبين وأيضا على المستوي القيادات ..قائلا :"الهدف الأبرز للزيارة هو الملف الاقتصادي بين البلدين حيث إن طبيعة العلاقات بين مصر والسعودية قائمة على المصلحة المشتركة".

وأفاد بأن الزيارة تأتي لمتابعة ما تم من اتفاقيات خاصة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ، مؤكدا أن هذه المشروعات تخدم الدولتين بشكل مباشر بإتاحة فرص عمل وخلق استثمارات جديدة بما يحقق التعاون المشترك.