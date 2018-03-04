ماكرون يطالب إيران بالضغط على الأسد

باريس - (د ب أ):

طالب الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إيران بالضغط على القيادة السورية في دمشق لإنهاء الحصار المفروض على السكان في الغوطة الشرقية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وتعاني منطقة الغوطة الشرقية من غارات مكثفة للنظام السوري أدت لمقتل أكثر من 650 مدنيا خلال الشهرين الماضيين، وذلك وفقا لحقوقيين.

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي أن طهران تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الأزمة في الغوطة الشرقية وذلك بسبب العلاقات القوية التي تربطها بالقيادة في دمشق.

وقال الإليزيه إن الرئيسين ماكرون وروحاني يعتزمان التعاون فيما بينهما خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل لنتائج ملموسة بشأن الصراع في سورية.

وأشار الإليزيه إلى أنه من المقرر أن يتحدث الرئيسان هاتفيا مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان طهران غدا الاثنين لإجراء محادثات أيضا.