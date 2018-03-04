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الشرطة البريطانية تحقق في انفجار بمتاجر في رومفورد

06:43 م الأحد 04 مارس 2018
الشرطة البريطانية تحقق في انفجار بمتاجر في رومفورد

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ):

حققت الشرطة في انفجار وقع، اليوم الأحد، في مجموعة من المتاجر في بلدة رومفورد شرقي لندن، وقالت إنها لا تتعامل معه كعمل إرهابي.

وذكرت شرطة العاصمة أن الشرطة ودائرتي الإطفاء والإسعاف تحركوا بناء على مكالمة استغاثة ،بعد ظهر اليوم الأحد حول انفجار وقع في منطقة "هارولد هيل" في رومفورد.

وقالت الشرطة في بيان لها "ننتظر معلومات عما إذا كانت هناك إصابات".

وأضاف البيان: "في هذه المرحلة المبكرة لا يستطيع الضباط التأكد من سبب الانفجار ولكن التحقيقات جارية"، مضيفا أنه تم إجلاء بعض السكان المحليين.

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