الأحمد: "صفقة القرن" لن تمر.. وشعبنا سيلفظ من يراها فرصة لقيام الدولة الفلسطينية

رام الله - أ ش أ:

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن "صفقة القرن" لن تمر، وأن شعبنا سيلفظ كل من يرى فيها فرصة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف الأحمد في حديث عبر تليفزيون فلسطين، اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مؤهلة للتفرد بعملية السلام.

وشدد على أن خطة السلام، التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي مؤخراً، وتستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، حازت إجماعًا دوليًا.

وقال الأحمد: "وفقا لمعلومات دقيقة من أصدقائنا الأوروبيين، كان من المتوقع الإعلان عن صفقة القرن في الحادي والعشرين من شهر يناير، لكنها أجلت، والسبب الموقف الفلسطيني".

وحول انعقاد المجلس الوطني، أكد الأحمد أن حركة "فتح" مستعدة للمرحلة المقبلة، وأوضح أن كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستشارك في المجلس.

وحول القمة العربية المقرر عقدها في الرياض، قال الأحمد "أعتقد أن سقف القمة لن يكون أعلى من خطة السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية أصدرت بيانا أعلنت فيه تأييدها لهذه الخطة.

وأضاف: نسعى لتطوير الموقف العربي إلى أكثر من ذلك، باتجاه المساندة وممارسة الضغوط بكافة أشكالها على الولايات المتحدة الأمريكية، لإلغاء إعلانها بشأن القدس.