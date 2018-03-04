وفاة قبطان اسباني في القطب الجنوبي إثر سقوطه من سفينة أبحاث قطبية

مدريد (د ب أ)

ذكرت البحرية الاسبانية يوم السبت أن قائد سفينة اسبانية لقى حتفه في القطب الجنوبي بعد سقوطه في البحر من سفينة أبحاث قطبية.

وقالت القوات البحرية إن خافيير مونتوجو سالازار اختفى من على متن السفينة "هسبريدس" بالقرب من قاعدة خوان كارلوس الاول في جزيرة ليفينجستون يوم الجمعة.

وعثر على جثته بعد تفتيش دام ست ساعات، وتم نقله إلى مدينة اوشوايا، الواقعة جنوبي الارجنتين حيث سيتم اعادة جثمانه إلى اسبانيا.

ولم تتضح بعد الظروف الدقيقة للحادث.

وأعربت وزيرة الدفاع الاسبانية، دولوريس كوزبيدال، عن تعازيها إلى أقارب سالازار، قائلة على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أرسل كل الحب والدعم لأسرته وزملائه".

وتعتبر السفينة هسبريدس عنصر رئيسي في برنامج البحوث القطبية الاسباني، وظلت تنقل المواد والعاملين إلى القواعد الاسبانية في المنطقة طوال ثلاثة عقود تقريبا.