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رجل يقتل نفسه بالرصاص أمام البيت الأبيض

03:54 ص الأحد 04 مارس 2018
رجل يقتل نفسه بالرصاص أمام البيت الأبيض

واشنطن (د ب أ)
أطلق رجل النار على نفسه ولقي حتفه بالقرب من البيت الأبيض اليوم السبت، حسبما أكدت الشرطة في واشنطن، وسط جدل حول قوانين مراقبة حيازة الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شرطة واشنطن عبر موقع تويتر إن الضحية كان رجلا بالغا. ولم يتم تحديد هويته. ويعمل المسؤولون يعملون على إبلاغ أقاربه.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن شهود عيان قولهم إن الرجل أطلق النار على نفسه ،بينما كان يقف وسط حشد من أكثر من 100 شخص. وبدأ الناس يفرون من مكان الحادث بينما وصلت سيارات الطوارئ .

وأشارت الخدمة السرية، وهي سلطة إنفاذ القانون التي تحمي البيت الأبيض والرئيس، في وقت سابق على تويتر إلى أن الحادث يبدو كانتحار.
وذكرت التقارير الإخبارية أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب الذى كان في فلوريدا وقت إطلاق النار بالواقعة.

 

انتحار البيت الأبيض الشرطة الأمريكية

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