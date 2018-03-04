حزب البديل الألماني يقرر السماح بظهور أعضائه في تجمعات بيجيدا

برلين - (د ب أ):

قرر اجتماع لحزب البديل الألماني اليميني المتطرف السماح مستقبلا لأعضائه بالظهور في مسيرات جماعة بيجيدا المعادية للإسلام.

أعلنت ذلك دوائر من الحزب مساء اليوم السبت في برلين.

وأشاد رئيس فرع الحزب في ولاية سكسونيا أنهالت " أندريه بوجنبورج " بالقرار واصفا إياه بأنه "معلم بارز" في تاريخ الحزب.

وقال بوجنبورج لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "القرار يثبت أن ليس من المخالفات ظهور ممثلي الحزب في ملتقيات الجماعة، وأن هذا لن يقابل بعد اليوم بعقوبات".

كان بوجنبورج أسس في 2015 مع رئيس فرع الحزب في تيرنجن بيورن هوكه ، "الجناح" اليميني لحزب البديل وهو جماعة بيجيدا.

ويعتبر بوجنبورج من بين الموقعين على طلب قدم للمؤتمر العام للحزب برفع الحظر عن التعاون مع الجماعة المعادية للأجانب ، والذي أصدرته قيادة الحزب الاتحادية في 2016.

وقال بوجنبورج إنه تم تعديل الطلب تعديلا طفيفا، ويقول القرار الذي نص عليه اليوم: "يقرر مؤتمر الحزب بما يتناسب مع الوضع القانوني الحالي أن ممثلي حزب البديل يمكنهم الإعلان عن مواقفهم الخاصة ضمن فعاليات مجموعة بيجيدا (درسدن)".

كان رئيسا الحزب ألكسندر جاولاند ويورج مويتن أعلنا مؤخرا عن رفع الحظر عن التعامل مع بيجيدا في حالة انسحاب رئيسها لوتس باخمان المعاقب قانونيا من قبل من قيادتها، إلا انه لا توجد دلائل على ذلك حتى الآن.