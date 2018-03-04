قائد عسكري يمني: وصول الجيش إلي أرحب "انتصار كبير" وخطوة لمطار صنعاء

عدن - أ ش أ:

وصف قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني اللواء سمير الحاج تقدم قوات الجيش في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء بأنه "انتصار كبير".

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن سمير الحاج قوله ، :" إن ذلك التقدم يجعل قوات الحكومة الشرعية أمام خطوة فقط للوصول إلى مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلي أن وصول قوات الجيش الوطني إلى أرحب ستقطع خطوط الإمداد القادمة من شمال صنعاء إلى المليشيات الحوثية المتواجدة في باقي المواقع في نهم شرق العاصمة".

وتطل مرتفعات مديرية أرحب مباشرة على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية العسكرية المجاورة في العاصمة صنعاء.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت اقتحام مديرية أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء، والتقدم إلى منطقة هران أرحب والسيطرة على مواقع على الطرق المؤدية إلى محافظة الجوف ونهم .