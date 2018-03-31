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اتفاق بين روسيا والمعارضة السورية لنقل الجرحى من الغوطة نحو الشمال

11:48 م السبت 31 مارس 2018
اتفاق بين روسيا والمعارضة السورية لنقل الجرحى من الغوطة نحو الشمال

ارشيفية

دمشق - (أ ش أ)

أفادت قناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة السبت باتفاق بين روسيا والمعارضة السورية لنقل الجرحى من الغوطة الشرقية نحو الشمال السوري.

يذكر أن الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين جنوب غوطة دمشق الشرقية غادرت اليوم بموجب اتفاق مع روسيا تم بموجبه نقل أكثر من 41 ألف شخص ليؤكد الإعلام الرسمي السوري أن المنطقة باتت "خالية" من الفصائل المعارضة.

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روسيا الغوطة الشرقية دمشق

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