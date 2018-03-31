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الناتو: استئناف التعاون بين روسيا والحلف مرتبط بامتثالها للقانون الدولي

11:00 م السبت 31 مارس 2018
الناتو: استئناف التعاون بين روسيا والحلف مرتبط بامتثالها للقانون الدولي

روسيا

بروكسل - (أ ش أ)

اشترط رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الجنرال بيتر بافل استئناف التعاون بين روسيا والناتو بما اعتبره "امتثال موسكو التام" لمعايير القانون الدولي.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن الجنرال بافل قوله "نحن من جانبنا نحاول تفادي المواجهة مع روسيا، ولكن لا يمكننا تجاهل انتهاكاتها لمعايير القانون الدولي".

وأضاف أن الحلف مهتم بتطوير حوار بناء مع روسيا ، ولكن علاقات الحلف مع موسكو تعقدت للغاية على خلفية تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

وكان مصدر بوزارة الخارجية الروسية قد أعلن مؤخرا أن موسكو سترد بلا شك على قرار الناتو خفض عدد موظفي البعثة الروسية لدى حلف شمال الأطلسي.

وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج تقليص الحد الأقصى لعدد الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الحلف من 30 إلى 20 دبلوماسيا ردا على قضية سيرجي سكريبال.

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حلف الناتو بيتر بافل روسيا القانون الدولي سيرجي سكريبال

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