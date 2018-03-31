حيدر العبادي: الشعب العراقي حقق وحدة أبهرت العالم

بغداد - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الشعب العراقي حقق وحدة أبهرت العالم.

وجاء ذلك في تهنئة العبادي، طبقا لقناة السومرية نيوز الليلة، المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة احتفالاتهم بعيد الفصح "القيامة".

وأضاف العبادي أن العراق تجاوز مرحلة صعبة وحقق وحدة أبهرت العالم ، مؤكدا أن استهداف المسيحيين هو استهداف مباشر للوحدة وتهديد خطير.

ولفت إلي أن الوحدة التي جنى العراقيون ثمارها أمنا واستقرارا وانطلقوا يبنون ويعمّرون ما خربه من أراد للحياة أن تتوقف.

وفي سياق آخر ، اتطلع العبادي خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة على عمليات تأمين الحدود العراقية ، منوها إلي عمليات التطهير من الخلايا الارهابية بعدد من المناطق بعد تحرير كامل الأراضي العراقية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد أعلن في ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش" ، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم وأعظم إنجاز".