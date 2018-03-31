الحشود تودع "هوكينج".. عبقري الفيزياء يرقد بجوار نيوتن

لندن - (د ب أ)

تجمع حشد من المشاهير والسكان المحليين في شوارع كامبريدج اليوم السبت لتشييع جنازة عالم الفيزياء الفلكية الشهير ستيفن هوكينج.



وتقدم صفوف المشيعين الممثل البريطاني إيدي ريدماين الذي ألقى نظرة الوداع على هوكينج بتلاوات من الكتاب المقدس.



وحمل ستة رجال من الكلية التى كان ينتمى إليها عالم الفيزياء وهى كلية " جونفيل وكيوس" إحدى كليات جامعة كامبريدج ، نعشه من عربة نقل الموتى إلى الكنيسة، مع اصطفاف المئات من السكان المحليين في الشوارع لتوديعه، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسييشن".



وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء من أسرة الفقيد، يتقدمهم أبناؤه الثلاثة لوسي وروبرت وتيم، قد تتبعوا نقل النعش إلى الكنيسة.



وأضافت الوكالة أن من بين حضور القداس الجنائزى عارضة الأزياء وخريجة جامعة كامبريدج ليلي كول، وعازف الجيتار في فرقة "كوين" برايان ماي، والممثل الكوميدي دارا أو بريان الذي أعد فيلما وثائقيا عن هوكينج.



وتلا ريدماين ، الذي لعب دور هوكينج في فيلم درامي أُنتج عام 2014 حمل عنوان "نظرية كل شيء" وتناول السيرة الذاتية للعالم الشهير، آيات من الكتاب المقدس في القداس الجنائزي، كما ألقى عالم الفضاء مارتن ريس كلمة ذكر فيها مآثر الفقيد.



وقالت كلية " جونفيل وكيوس" في بيان إن الأسرة اختارت إقامة مراسم الجنازة "في المدينة التي أحبها كثيرا والتي أحبته."



وضمت قائمة الحضور الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إلون موسك، والكاتب المسرحي ألان بينيت.



وكان قد تم تشخيص حالة هوكينج في عمر 21 عاما

بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الضمرى "

أو "إيه.إل.إس" وهو شكل من أشكال أمراض الاعصاب الحركية غير قابل للشفاء، جعله قعيدا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 مارس عن عمر ناهز 76 عاما.



وقال عالم الفيزياء لهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي إنه "لم يتوقع على الاطلاق أن يصل إلى عمر 75 عاما".



وأضافت بي.بي.سي إنه تم دعوة 500 من أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه لحضور مراسم الجنازة الخاصة اليوم السبت.



وسيتم دفن رماد هوكينج، بالقرب من رفات سير إسحاق نيوتن في دير ويستمنستر آبي.



وقال هوكينج إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه بأن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لـ"تفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة".