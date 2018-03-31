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البنتاجون يعلن هوية الجندي الأمريكي المقتول في منبج السورية

10:06 م السبت 31 مارس 2018
البنتاجون يعلن هوية الجندي الأمريكي المقتول في منبج السورية

البنتاجون

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن البنتاجون، هوية الجندي الأمريكي الذي قتل في انفجار بسوريا، أمس.

وذكر البنتاجون - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم السبت - إن الرقيب جوناثان دونبار (36 عامًا) لقى مصرعه متأثرًا بجروحه بعد انفجار عبوة ناسفة قرب دوريته في مدينة منبج شمالي سوريا، مشيرًا إلى أنه جاري التحقيق في الواقعة.

وأشار البنتاجون إلى أن دونبار، المنحدر من مدينة أوستن بولاية تكساس، كان يدعم عملية "الحل المتأصل"، وهي الحملة العسكرية الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق والتي بدأت في 2014.

وأضاف أن دونبار انضم للجيش الأمريكي في 2005 وتم إرساله إلى العراق وأفغانستان عدة مرات، ثم تمركز في مقر قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي بولاية نورث كارولاينا.

هذا المحتوى من

Asha
البنتاجون منبج السورية سوريا جوناثان دونبار

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